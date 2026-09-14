«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Торпедо» — «Ак Барс».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.56.

«Торпедо» очень уверенно начало новый сезон. Нижегородцы выиграли у «Спартака» 1:0, затем забрали два очка в Минске (4:3 по буллитам). После поражения от ЦСКА 0:3 команда быстро реабилитировалась и прокатилась по «Ладе» 7:2. Перед встречей с «Ак Барсом» у команды Алексея Исакова три победы и 12:8 по голам в четырех матчах. Особенно впечатляет игра Даниила Сероуха: семь шайб и хет-трик. «Ак Барс» тоже хорошо вошёл в чемпионат, но другого от него и не ждали. Казанцы обыграли «Адмирал» 2:0 и «Трактор» 2:1, а в недавнем матче уступили «Металлургу» только по буллитам (2:3). Причём поражение получилось особенно неприятным — «Ак Барс» вёл 2:1 практически до финальной сирены, но пропустил за девять секунд до конца третьего периода.

Поэтому на старте матча ожидаем более-менее равную борьбу и минимум риска. «Торпедо» играет дома впервые в этом регулярном чемпионате после четырёхматчевой выездной серии. Это однозначно придаст команде эмоциональный импульс. После семи шайб в Тольятти хозяева наверняка постараются снова предложить сопернику быстрый хоккей, активно работать через переход из обороны в атаку и создавать давление за счёт скорости. У гостей хорошая глубина и разнообразие, так что они с лёгкостью могут это поддержать.

Но против «Ак Барса» превратить матч в открытую перестрелку будет значительно сложнее, чем с «Ладой». Казанцы пока пропускают очень мало: всего четыре шайбы за первые три встречи. Команда способна замедлить игру, заставить «Торпедо» проводить больше времени в обороне и ждать ошибок соперника. Если «Торпедо» забьёт первым, игра способна раскрыться. Если же счёт откроет «Ак Барс», казанцам будет значительно удобнее контролировать темп. История личных встреч тоже обещает равный матч. В феврале команды дважды разошлись с разницей всего в одну шайбу — «Ак Барс» победил 4:3 в овертайме, а затем «Торпедо» взяло реванш 3:2 по буллитам. Чаще всего коллективы решают свои задачи в пределах шести голов.

У казанцев есть глубина и структура, плюс Егор Соколов буквально «вчера» зажигал в составе «Торпедо». Стоит ожидать результативной игры от новичка «Ак Барса». У «Торпедо» есть эмоции, характер и свои трибуны для поддержания гостей в забитии голов. Поэтому ожидаю, что будет заброшено минимум пять шайб на двоих», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».