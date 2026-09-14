«Лидс» — «Ньюкасл»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ
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14 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии по футболу «Лидс» — «Ньюкасл». Игра пройдёт в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2026, понедельник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Майли – 32' 2:0 Калверт-Льюин – 34' 3:0 Калверт-Льюин – 45+1' 4:0 Окафор – 59' 4:1 Туре – 90'
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лидса» предлагается с коэффициентом 2.49. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 2.74. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.
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