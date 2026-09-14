«Лидс» — «Ньюкасл»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ

14 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии по футболу «Лидс» — «Ньюкасл». Игра пройдёт в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лидса» предлагается с коэффициентом 2.49. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 2.74. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.