«Интер» — «Удинезе»: ставки и коэффициенты на матч Серии А
Поделиться
14 сентября состоится встреча 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» — «Удинезе». Игра пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.
Италия — Серия А . 4-й тур
14 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 3
Удинезе
Удине
0:1 Абанква – 9' 0:2 Эккеленкамп – 16' 1:2 Аугусто – 26' 2:2 Барелла – 35' 3:2 Тюрам – 57' 4:2 Эспозито – 67' 5:2 Бонни – 79' 5:3 Гейе – 90+1'
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.35. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 8.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.25.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 сентября 2026
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:58
-
05:58
- 23 сентября 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:29
- 22 сентября 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:20
-
06:20
- 21 сентября 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:56
-
15:00
-
14:00