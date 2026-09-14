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«Интер» — «Удинезе»: ставки и коэффициенты на матч Серии А

«Интер» — «Удинезе»: ставки и коэффициенты на матч Серии А
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14 сентября состоится встреча 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» — «Удинезе». Игра пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Италия — Серия А . 4-й тур
14 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 3
Удинезе
Удине
0:1 Абанква – 9'     0:2 Эккеленкамп – 16'     1:2 Аугусто – 26'     2:2 Барелла – 35'     3:2 Тюрам – 57'     4:2 Эспозито – 67'     5:2 Бонни – 79'     5:3 Гейе – 90+1'    

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.35. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 8.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

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