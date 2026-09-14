«Интер» — «Удинезе»: ставки и коэффициенты на матч Серии А

14 сентября состоится встреча 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» — «Удинезе». Игра пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.35. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 8.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.