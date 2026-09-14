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Арман Царукян — Маурисио Руффи: дата боя UFC 331

Арман Царукян — Маурисио Руффи: дата боя UFC 331
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В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе, США, состоится вечер единоборств UFC 331. В соглавном бою вечера в лёгком весе будут драться Арман Царукян и Маурисио Руффи. Начало поединка запланировано на 5:30 мск.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

Посмотреть трансляцию турнира UFC 331 можно будет на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры считают явным фаворитом Царукяна. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.25, а на его соперника предлагают котировку 4.15. Ничья маловероятна, на неё можно заключить пари за 64.00.

На ТБ 2.5 раунда дают коэффициент 1.87. С такой же котировкой можно сделать ставку на то, что бой завершится до этой отметки.

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