Названы шансы «Торпедо» победить в матче-открытии новой арены

14 сентября в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс». Начало игры запланировано на 19:35 мск.

Это будет первая игра «Торпедо» на VOLGA Arene. Ранее на ней провели тестовый матч МХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах фаворита не видят. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.47, в то время как победа «Ак Барса» оценивается в 2.48. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.82, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт за 10.5.