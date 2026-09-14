15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Торпедо» победить в матче-открытии новой арены

Названы шансы «Торпедо» победить в матче-открытии новой арены
Комментарии

14 сентября в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс». Начало игры запланировано на 19:35 мск.

Материалы по теме
«Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз: с новосельем, Нижний!
«Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз: с новосельем, Нижний!

Это будет первая игра «Торпедо» на VOLGA Arene. Ранее на ней провели тестовый матч МХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах фаворита не видят. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.47, в то время как победа «Ак Барса» оценивается в 2.48. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.82, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

Материалы по теме
«Интер» — «Удинезе». Похмелье после «Реала»
«Интер» — «Удинезе». Похмелье после «Реала»
Комментарии
Новости. Ставки