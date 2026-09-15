«Трактор» — «Локомотив»: назван фаворит матча КХЛ

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Локомотив». Игра пройдёт в Челябинске. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Трактора» предлагается с коэффициентом 3.30. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.41. Гол на первой минуте идёт за 13.0.

На победу «Локомотива» с форой (-1.5) дают 2.55.