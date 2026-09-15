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Букмекеры оценили шансы «Тоттенхэма» выбить «Ливерпуль» из Кубка лиги

Букмекеры оценили шансы «Тоттенхэма» выбить «Ливерпуль» из Кубка лиги
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15 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Игра пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.71. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 4.25. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

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