Букмекеры оценили шансы «Тоттенхэма» выбить «Ливерпуль» из Кубка лиги

15 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Игра пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.71. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 4.25. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.