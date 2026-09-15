«Трактор» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.05.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Челябинский «Трактор» впервые в нынешнем сезоне КХЛ сыграет дома. Причем сыграет он с командой, с которой уже встречался в недавно начавшемся чемпионате. И сыграл с ней «Трактор» крайне неудачно, уступив «Локомотиву» в матче открытия в Ярославле со счетом 1:5.

Теперь челябинцы постараются добыть вторую победу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, старт которого для команды мог сложиться и получше. Хотя соперники в первых матчах попались из разряда фаворитов всего сезона: «Локомотив», «Ак Барс» и «Автомобилист». Такому расписанию никто не позавидует.

«Локомотив» же в первых матчах подтвердил статус действующего чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина: ни одного потерянного очка и, соответственно, ни одного поражения. Пока что ярославцы выглядят очень мощно. Вопрос только в том, смогут ли они продержаться на этом чемпионском уровне до конца сезона. Старт в регулярном чемпионате чаще всего только задаёт тон сезону, но никак не гарантирует высокие места по его итогу.

В предстоящей встрече не жду большого количества заброшенных шайб. «Трактор» попытается сдержать «Локомотив» в его желании продлить серию побед на старте до пяти кряду. Это можно сделать только за счёт слаженных действий в обороне и игры «от печки». Поэтому не жду, что будет заброшено больше четырёх шайб на обе команды», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».