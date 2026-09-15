«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.82.

«Однозначно команды будут играть смешанными составами. Думаю, особенно это касается «Тоттенхэма», потому что старт чемпионата у них получился совсем плохой. Команда и прошлый сезон провела не так, как мы привыкли, и сейчас пока тоже видно, что она строится заново. Поэтому основной акцент, скорее всего, будет именно на чемпионат, а не на Кубок лиги.

У «Ливерпуля» тоже наверняка выйдет много футболистов второго состава, те, кто меньше играет в чемпионате. Но «Ливерпуль» играет дома, при своих болельщиках, и даже смешанным составом психологически будет готов к этой игре. Старт сезона у них не идеальный, но всё равно по сравнению с «Тоттенхэмом» ситуация получше.

«Тоттенхэм» сейчас выглядит разобранной командой, которая пока не может найти свою игру. А «Ливерпуль» по составу, даже с учётом ротации, для меня сегодня сильнее. Понятно, что это Кубок, там бывает всякое, но домашний фактор и общий уровень футболистов будут на стороне хозяев.

Для меня «Ливерпуль» здесь фаворит. Думаю, они воспользуются тем, что «Тоттенхэм» пока не тот, и постараются решить матч за счёт давления, скорости и качества впереди. Лёгкой прогулки не будет, потому что кубковые игры всегда непростые, но я всё-таки считаю, что «Ливерпуль» должен переиграть «Тоттенхэм» на «Энфилде», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».