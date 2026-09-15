«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Авангард» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 2.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2026, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» после тяжёлого старта вроде бы постепенно приходит в себя. Сначала было сухое поражение от «Салавата Юлаева» 0:4, потом уверенная победа над «Сочи» 4:1, а затем очень важный камбэк против «Металлурга» — омичи уступали 0:2, но смогли вернуться и выиграть в овертайме.

Я смотрел этот матч с «Металлургом», и у меня осталось двойственное впечатление. С одной стороны, «Авангард» действительно проявил характер, дожал, отыгрался и забрал большой матч у принципиального соперника. С другой, не скажу, что это был какой-то суперматч от омичей. В какой-то момент они слишком просто пытались пробить Смолина, много бросали без должной остроты, а игра всё равно не выглядела совсем цельной.

И вот здесь мне как раз интересно посмотреть на «Автомобилист». Екатеринбуржцы начали сезон не идеально: обыграли московское «Динамо», потом отыгрались с 0:2 у «Трактора», но уступили в овертайме, а затем проиграли «Нефтехимику». Но команда у Алексея Кудашова всё равно очень крепкая. Там есть хорошие вратари, есть мощные исполнители: Слепышев, Барабанов, Ружичка, Кадейкин, Горбунов — состав, который в отдельно взятом матче точно способен зацепить кого угодно.

Плюс «Авангард» для «Автомобилиста» — хороший раздражитель. В прошлом сезоне омичам было очень тяжело играть с Екатеринбургом, и для той части состава, которая давно в команде, такие матчи точно не пустое место. Мне кажется, гости могут выйти на этот матч с правильной злостью и хорошей концентрацией.

Понимаю, что «Авангард» играет дома и после победы над «Металлургом» будет на эмоциях. Но именно поэтому мне не хочется автоматически идти в сторону Омска. Команда Ги Буше всё ещё не выглядит безупречно, а ставка на «Автомобилист» смотрится слишком вкусно, чтобы пройти мимо. Да, это риск. Но сейчас мне хочется рискнуть именно так. У «Автомобилиста» достаточно класса, глубины и вратарского ресурса, чтобы выдержать давление «Авангарда» и забрать этот матч — пусть даже за пределами основного времени», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».