«Эльче» — «Реал»: ставки и коэффициенты на матч Ла Лиги

15 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Испании между «Эльче» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро». Начало — в 22:30 мск.

Букмекеры считают гостей безоговорочными фаворитами. Средний коэффициент на победу «Эльче» составляет 9.50, в то время как ничья оценивается в 5.69, а победа мадридского «Реала» — в 1.28.

Аналитики ожидают результативный футбол. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.36, на тотал меньше 2.5 — 3.02. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.70.

К этому отрезку сезона «Реал» подходит с крайне плотным календарём. 8 сентября мадридцы провели матч Лиги чемпионов с «Интером», 12 сентября принимали «Райо Вальекано», уже 15 сентября отправятся в Эльче, а 20 сентября сыграют на выезде с «Атлетико».

У «Эльче» при этом начало сезона тяжёлое. В первых четырёх встречах команда набрала всего одно очко при разнице мячей 5:12. Особенно тревожно выглядит оборона: пять пропущенных от «Барселоны», по три — от «Расинга» и «Реала Сосьедад».