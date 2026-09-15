«Трактор» — «Локомотив»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между челябинским «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Игра пройдёт в Челябинске. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Трактора» предлагается с коэффициентом 2.63. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.33. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.41. Гол на первой минуте идёт за 13.0.