Названы шансы «Спартака» победить «Факел»

16 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел». Встреча пройдёт на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 18:30 мск.

Букмекеры считают красно-белых безоговорочными фаворитами. Средний коэффициент на победу «Спартака» составляет 1.33, в то время как ничья оценивается в 5.15, а победа «Факела» — в 10.00.

Аналитики сомневаются в высокой результативности. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.89, а на тотал меньше 2.5 гола — 1.90. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 2.35. Гол в каждом тайме идёт за 1.88.

Заключить пари на гол в первые 15 минут предлагают за 3.70.