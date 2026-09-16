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Названы шансы «Спартака» победить «Факел»

Названы шансы «Спартака» победить «Факел»
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16 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел». Встреча пройдёт на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 18:30 мск.

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Букмекеры считают красно-белых безоговорочными фаворитами. Средний коэффициент на победу «Спартака» составляет 1.33, в то время как ничья оценивается в 5.15, а победа «Факела» — в 10.00.

Аналитики сомневаются в высокой результативности. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.89, а на тотал меньше 2.5 гола — 1.90. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 2.35. Гол в каждом тайме идёт за 1.88.

Заключить пари на гол в первые 15 минут предлагают за 3.70.

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