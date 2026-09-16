Стали известны шансы «Балтики» отобрать очки у «Зенита»

16 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Зенит». Встреча пройдёт в Калининграде. Начало — в 20:45 мск.

Букмекеры считают гостей фаворитами. Средний коэффициент на победу «Балтики» составляет 5.01, в то время как ничья оценивается в 3.54, а победа «Зенита» — в 1.75.

Аналитики не ждут много голов. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 2.10, на тотал меньше 2.5 гола — 1.75. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.97.

Победа «Зенита» с разницей в два и более гола идёт за 3.70. Самые вероятный авторы голов — Александр Соболев (2.70) и Максим Глушенков (2.90).