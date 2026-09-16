«Спартак» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Факел».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1,5) за 1,96.

«Московский «Спартак» вслед за крупной победой над «Ростовом» дома будет принимать «Факел», последнюю команду чемпионата. У «Факела» пока ни одной победы в этом сезоне. И где она возьмётся и как она возьмётся — пока предположить очень сложно. Хотя по игре «Факел» смотрится очень неплохо, но удача отворачивается от воронежцев. И в матче с «Балтикой», конечно, «Факел» мог рассчитывать на большее, если бы реализовал свои моменты, чуть повнимательнее сыграл в обороне на последних минутах. Преимущество в два мяча дома даже против «Балтики» надо, конечно, сохранять, тем более там 15 минут до конца встречи оставалось. И момент Гнапи, конечно, такими шансами, безусловно, надо дорожить.

«Спартак» — это команда другого коленкора. И понятно, что «Спартак» в какой-то момент матча, наверное, будет присматриваться, подсматривать или подстраиваться немножечко под «Факел». Но, даже несмотря на насыщенную оборону «Факела», я не сомневаюсь, что «Спартак», воодушевленный погоней, воодушевленный победой над «Ростовом» после двух не самых удачных матчей в чемпионате, дома покажет содержательную игру. Если «Спартак» на многое претендует, то, конечно, терять очки в матче с таким соперником ни в коем случае нельзя.

У «Спартака» хорошая, глубокая скамейка. И Карседо вполне может этим воспользоваться. Главное — поддерживать высокий темп матча, тогда «Факел» дрогнет.

«Спартак» — явный фаворит. И я думаю, что минимум с разницей в 2 мяча он победу должен одержать. Мой прогноз — победа «Спартака» с форой (-1,5) за 1,96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».