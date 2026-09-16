«Спартак» — «Факел»: прогноз Павла Яковлева на игру РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч «Спартак» — «Факел».

Ставка: ТБ 3 ЖК «Факела» за 2.23.

«Спартак» достаточно уверенно по счёту победил «Ростов». Я говорил о том, что «Спартак» начнёт активно: всё-таки потеря очков в двух последних матчах чемпионата России сказывалась, и давление на «Спартак» всегда есть, потому что команда забуксовала. Тем не менее матч с «Ростовом» выиграли, и победа была достаточно уверенной. «Спартак» дома очень здорово начинает и очень здорово играет.

Что касается «Факела», то это команда с последнего места. «Воронеж» занимает 16-ю строчку в чемпионате России, и все свои очки они добывают дома. На выезде у них четыре игры и четыре поражения. Некоторые матчи были достаточно упорными, например, игра с ЦСКА. Но тем не менее «Факел» тяжело проходит адаптацию в Премьер-Лиге. Первая лига — это всё-таки немного другой уровень. Воронежцам нужно время, а в Премьер-Лиге его никто давать не будет. Есть борьба за очки, и практически через тур к тебе приезжает гранд российского футбола или ты сам приезжаешь к нему, поэтому воронежцам нужно терпение. Ситуация, которая произошла из-за отсутствия результата, и обсуждение возможного поиска нового главного тренера немного встряхнули «Факел», и команда провела достаточно неплохой матч с «Балтикой» дома: вела 2:0, но снова не смогла победить. То есть «Факел» ещё не побеждал в Премьер-Лиге.

Первый прогноз — индивидуальный тотал больше трёх жёлтых карточек от «Факела». Думаю, что это неплохой коэффициент — 2.23 дают на это, такой вариант. Если взять последний матч московского Спартака, то «Ростов» заработал пять жёлтых карточек с красно-белыми. В кубковом матче с «Родиной», где «Родина» заработала три жёлтые карточки. «Оренбург» получил восемь жёлтых карточек, играя на «Лукойл Арене» против московского «Спартака». Всё-таки «Спартак» интересно начинает дома и сразу активно подключается», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».