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«Родина» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

«Родина» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Родина» — «Рубин».

Ставка: обе забьют за 1.85.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 18:30 МСК
Родина
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«9-й тур РПЛ играется перед большой паузой. Начнётся всё матчем между «Родиной» и «Рубином» на «Арене Химки». Команды уже встречались в этом сезоне в рамках Кубка России, и сокрушительное поражение «Рубина» 0:5, конечно, не вытекало совсем из логики игры, но такое поражение было. Это была первая победа «Родины» в новом сезоне, но то был Кубок страны, там смешанные составы. Сейчас матч чемпионата.

«Рубин» никуда не уезжал после ничейного результата с ЦСКА, оставался в Москве, такой мини-сбор команда провела. И уже после этой игры некоторые футболисты разъедутся по сборным, кто-то разъедется по домам, чтобы немножечко отдохнуть и перевести дух после такого насыщенного отрезка в российском футболе. «Рубин» в каждом матче забивает, в каждой игре пропускает.

Учитывая статус и положение «Родины», учитывая, что команде позарез нужны очки, конечно, она не будет играть от обороны. Она просто этого не умеет. Если «Рубин» грамотно воспользуется ошибками «Родины» в защите, то, вполне возможно, и отсюда удастся «Рубину» увезти очки.

В общем, жду футбол открытый, обоюдоострый. У «Родины» атака смотрится в целом неплохо. Но проблем в обороне у неё полно. Может быть, мы увидим дебют Бекао с Наде в центре защиты, может быть, это поможет «Родине» разжиться очками в этой встрече. Фаворита выделить здесь очень сложно. Просто рассчитываю на обоюдоострый и результативный футбол. Мой прогноз — обе забьют за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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