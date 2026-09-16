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«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру 9-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру 9-го тура РПЛ
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.90.

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16 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень любопытная игра на «РЖД Арене», где «Локомотив» будет принимать самарские «Крылья». Важнейшая победа, очень эмоциональная победа была достигнута «Крыльями» в пятницу, обыграли «Родину». И у «Крыльев» было на день больше отдыха по сравнению с «Локомотивом». Но у москвичей всё-таки и воскресенье, и понедельник, и вторник были для того, чтобы хорошо к этой игре подготовиться. И пора бы «Локомотиву» уже дома одержать победу.

Да, «Крылья Советов» — соперник очень неуступчивый, в Москве до этого два раза не проиграли ЦСКА и «Динамо» на старте сезона. Но мне «Локомотив» понравился: в матче с «Балтикой» хорошие были отрезки, в матче с «Зенитом» неплохо команда двигалась, временами неплохо выбегала. Поэтому дома при должном отношении и должном содержании «Локомотив» должен, как мне кажется, «Крылья» побеждать и с приподнятым настроением уходить на эту паузу, связанную с играми национальной команды», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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