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«Балтика» — «Зенит»: прогноз Павла Погребняка на матч 9-го тура чемпионата России

«Балтика» — «Зенит»: прогноз Павла Погребняка на матч 9-го тура чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч «Балтика» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первые восемь туров для хозяев были достаточно тяжёлыми. Они уже сыграли почти со всеми лидерами, кроме «Зенита» и «Краснодара», и дали хороший бой каждому. «Балтика» умеет создавать моменты и много забивает. Но, в отличие от прошлого сезона, теперь команда ещё больше пропускает. Хозяева продолжают играть без главного тренера после его дисквалификации. Последние игры показывают, что результаты значительно ухудшились.

Что касается гостей, то они хоть и начали забивать, но проблемы в креативе по-прежнему видны. Моменты создаются очень тяжело. Также будет отсутствовать Вендел, на котором держится основная часть игры петербуржцев. Для «Зенита» игра принципиальная. «Краснодар» потерял очки в прошлой игре и тем самым позволил петербуржцам приблизиться. Сейчас нужно побеждать и оказывать давление на «быков». Поставлю на голы», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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