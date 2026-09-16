«Балтика» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.82.

«Зенит», конечно, удивляет в этом сезоне. С одной стороны, удивляет, с другой — как я всегда говорил, всё равно с таким составом и футболистами они будут бороться за чемпионство. Однозначно. Команда может терять очки и где-то буксовать, но на дистанции качество всё равно должно сказываться.

Мы видим, что происходит: и «Краснодар» оступается, теряет очки, другие команды тоже то набирают, то теряют. Поэтому все, скорее всего, будут идти так до конца чемпионата. Никто спокойно не убежит вперёд, потому что сезон получается непростой и фаворитам постоянно надо подтверждать свой уровень.

«Балтика» — команда очень неприятная. Она бегает, кусается, бьётся, толкается и грызётся. Понятно, что, когда не хватает мастерства, это компенсируют характером, борьбой, дисциплиной и желанием. Против таких соперников всегда непросто, особенно если дать им почувствовать, что можно зацепиться за результат.

Но «Зениту» надо выигрывать. Они уже потеряли достаточно очков и дальше не могут постоянно терять их в таких матчах, если действительно хотят бороться за чемпионство. По составу и классу «Зенит» всё равно сильнее, поэтому я думаю, что будет тяжело, но счёт получится где-то 1:2 в пользу «Зенита», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».