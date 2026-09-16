15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Балтика» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата России

«Балтика» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата России
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.82.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит», конечно, удивляет в этом сезоне. С одной стороны, удивляет, с другой — как я всегда говорил, всё равно с таким составом и футболистами они будут бороться за чемпионство. Однозначно. Команда может терять очки и где-то буксовать, но на дистанции качество всё равно должно сказываться.

Мы видим, что происходит: и «Краснодар» оступается, теряет очки, другие команды тоже то набирают, то теряют. Поэтому все, скорее всего, будут идти так до конца чемпионата. Никто спокойно не убежит вперёд, потому что сезон получается непростой и фаворитам постоянно надо подтверждать свой уровень.

«Балтика» — команда очень неприятная. Она бегает, кусается, бьётся, толкается и грызётся. Понятно, что, когда не хватает мастерства, это компенсируют характером, борьбой, дисциплиной и желанием. Против таких соперников всегда непросто, особенно если дать им почувствовать, что можно зацепиться за результат.

Но «Зениту» надо выигрывать. Они уже потеряли достаточно очков и дальше не могут постоянно терять их в таких матчах, если действительно хотят бороться за чемпионство. По составу и классу «Зенит» всё равно сильнее, поэтому я думаю, что будет тяжело, но счёт получится где-то 1:2 в пользу «Зенита», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Балтика» — «Зенит». Преимущество до стартового свистка
«Балтика» — «Зенит». Преимущество до стартового свистка
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android