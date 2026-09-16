«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.44.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2026, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зелёное дерби» всегда стоит особняком, а в этот раз для уфимцев именно противостояние с «Ак Барсом» станет первым домашним матчем в сезоне. «Салават Юлаев» подходит к дерби после обидного поражения от «Барыса» (6:8) в Астане, где уфимцы пропустили восемь шайб. Однако в атаке команда выглядела результативно: шесть заброшенных шайб говорят о том, что потенциал в нападении есть. Шелдон Ремпал, чьё возвращение в состав в прошлом сезоне стало важным событием для клуба, прибыл в Уфу с позитивным настроением и провёл практически весь период подготовки в составе своей команды. Кроме того, гендиректор клуба Ринат Баширов отметил, что Ремпал в этот раз приехал с другим настроением, что должно положительно сказаться на игре.

«Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина занимает вторую строчку на Востоке с семью очками в пяти матчах. Казанцы традиционно играют дисциплинированно, но в последних матчах у них возникают проблемы в обороне. В «зелёном дерби» они исторически чувствуют себя уверенно, но в Уфе всегда приходится тяжело. «Уфа-Арена» для «Салавата» — это дополнительный импульс, особенно в первом домашнем матче сезона. Билеты на дерби раскупают за несколько недель, атмосфера будет наэлектризованной.

Уфимцы постараются реабилитироваться за провал в Астане перед своими болельщиками. В «зелёном дерби» может случится всякое. Но, учитывая мотивацию хозяев, поддержку трибун и атакующий потенциал «Салавата», логично предположить, что уфимцы навяжут борьбу и добьются победы в принципиальном противостоянии. Уж больно эта победа команде Виктора Козлова сейчас нужна», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».