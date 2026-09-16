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Николай Оганезов дал совет представителям бизнеса в отношении благотворительных проектов

Николай Оганезов дал совет представителям бизнеса в отношении благотворительных проектов
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Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов по итогам круглого стола на премии «Лучший букмекер — 2026» по теме: «Букмекеры и общество – социальная роль индустрии» дал совет представителям бизнеса относительно отношения к благотворительным проектам.

«Могу посоветовать бизнесменам не относиться к благотворительности, как к одной из вынужденных строк расходного бюджета, а погружаться в проект, помогать НКО использовать ваши деньги с максимальной отдачей, добиваться позитивного результата. Во многих НКО заметил желание делать добро, много говорить об этом и писать в соцсетях, но, к сожалению, не обладающих реальными навыками и знаниями. Мало кто даже умеет просто разговаривать с людьми, оказавшимся в сложной ситуации.

Возможно пора уже создать площадку, где профессионалы своего дела смогут делиться столь ценным опытом с начинающими. Например, волонтёрство — дело, безусловно, благое, но желание помогать и делать добро лучше подпитывать молодёжью с реальными навыками и специфическими знаниями. Социальные проекты тоже должны отвечать принципам эффективности и рациональности. Хотя не спорю, эффективность в этом вопросе имеет в том числе и элемент философии», — отметил Оганезов.

На круглом столе представители букмекерских компаний и НКО обсудили, какую общественную ценность может создавать отрасль, какие инициативы действительно работают и как социальные проекты могут становиться долгосрочной частью бизнеса.

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