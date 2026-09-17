Советник генерального директора «Фонбет» рассказал о проекте «Доброфон»

Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов по итогам круглого стола на премии «Лучший букмекер — 2026» по теме: «Букмекеры и общество – социальная роль индустрии» рассказал о благотворительной программе «Доброфон».

«Без ложной скромности выделяю проекты благотворительной программы «Доброфон» с Федерацией адаптивного хоккея и Российским футбольным союзом. Фестиваль адаптивного хоккея в Сириусе — очень яркое, полезное и вовлекающее широкую детскую аудиторию с ОВЗ. Это удачный пример сотрудничества бизнеса и НКО, когда бизнес хочет и реально помогает, а НКО умеет профессионально и интересно реализовывать благотворительный проект. Примечательно, что в первом фестивале принимало участие всего 8 хоккейных команд, а в 2025 году Сириус принял уже 119 команд, а это более 1300 детей. В ноябре 2026 года фестиваль уже ожидает более 130 хоккейных команд.

К таким же ярким проектам необходимо отнести и турнир РФС по адаптивному футболу «Стальная воля», проводимый четвёртый год подряд также при поддержке благотворительной программы «Доброфон». «Стальная воля» – первый в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Турнир проходил весной 2025 года в Сириусе, участие в нём приняло более 650 спортсменов из 31 региона России, а также Беларуси и Казахстана. В турнире участвовали люди с церебральным параличом, с ампутированными конечностями, слабослышащие, незрячие, люди на электроколясках, а также люди с пересаженными органами или находящиеся на диализе. Именно дети испытывают наибольшие проблемы в социализации из-за ограниченных возможностей, психологических травм и страхов, а также от безразличия и необоснованной отчужденности со стороны общества. Практика показывает, что наиболее эффективно физической реабилитации и социализации способствует именно адаптивный спорт. Умение увлечь спортом ребенка с ОВЗ и вложить ему в сознание новые смыслы и цели саморазвития — это для меня тот самый результат, к которому мы стремимся вместе с РФС и Федерацией адаптивного спорта», — подчеркнул Оганезов.

На круглом столе представители букмекерских компаний и НКО обсудили, какую общественную ценность может создавать отрасль, какие инициативы действительно работают и как социальные проекты могут становиться долгосрочной частью бизнеса.