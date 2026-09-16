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Эксперт: отношение к людям с ОВЗ — показатель самосознания общества

Эксперт: отношение к людям с ОВЗ — показатель самосознания общества
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Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов по итогам круглого стола на премии «Лучший букмекер — 2026» по теме: «Букмекеры и общество – социальная роль индустрии» высказал мнение относительно подобных мероприятий.

«Отношение к людям с ограниченными возможностями — один из самых значимых показателей развития культуры и духовности в обществе, его самоосознания. В последние годы в нашей стране вопрос активной социализации людей с ограниченными возможностями в общество, особенно детей и наших воинов, получивших ранение и инвалидность в ходе СВО, приобрёл наиболее важное значение.

Такие круглые столы очень важны, потому что можно услышать профессиональное мнение коллег по актуальным вопросам, увидеть другие социальные и благотворительные проекты, познакомиться с «конкурентами». Возможность проговорить напрямую инструментарий успехов и общие проблемы, поделиться опытом тоже дорогого стоит. На таких встречах сразу выделяешь свои сильные стороны и те направления, где надо ещё поднажать. Да и сам формат общения гораздо продуктивнее, чем вести сухую переписку и проводить формальную онлайн-встречу», — отметил эксперт.

На круглом столе представители букмекерских компаний и НКО обсудили, какую общественную ценность может создавать отрасль, какие инициативы действительно работают и как социальные проекты могут становиться долгосрочной частью бизнеса.

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