«Динамо» Махачкала — ЦСКА: названы шансы красно-синих победить в Каспийске

17 сентября состоится матч 9-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» Махачкала — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.98. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 4.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.