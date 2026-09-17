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«Динамо» Махачкала — ЦСКА: названы шансы красно-синих победить в Каспийске

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: названы шансы красно-синих победить в Каспийске
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17 сентября состоится матч 9-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» Махачкала — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.98. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 4.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

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