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Букмекеры оценили вероятность потери очков в третьем матче подряд для «Краснодара»

Букмекеры оценили вероятность потери очков в третьем матче подряд для «Краснодара»
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17 сентября состоится матч 9-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

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В двух предыдущих играх «быки» сыграли вничью.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 5.60. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 1.56. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

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