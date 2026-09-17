Букмекеры оценили вероятность потери очков в третьем матче подряд для «Краснодара»

17 сентября состоится матч 9-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

В двух предыдущих играх «быки» сыграли вничью.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 5.60. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 1.56. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.