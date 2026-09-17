«Оренбург» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 4.5 за 1.97.

«Обе команды в прошедший уикенд провели очень эмоциональные матчи. «Оренбург» уступил московскому «Динамо» 0:1 в самой концовке, а под финальный свисток была большая суматоха: удаления, споры, ругань, толкотня в выступлении Ахметзянова. «Оренбург» потерял сразу четырёх игроков стартового состава на матч против «Краснодара». Не сыграют основной центральный защитник Паласиос, Куль и Болотов. Это, конечно, придётся как-то компенсировать в домашнем матче. Думаю, «Оренбург» снова сыграет в три центральных защитника, если, конечно, Ахметзянов наберёт столько игроков этого амплуа. Не будет и Белорукова, который тоже получил дисквалификацию на этот матч от ассистента Ильдара Рушановича.

В общем, «Оренбург» дома против «Краснодара» сыграет, как мне кажется, от соперника и постарается минимизировать риски. В нынешнем состоянии для «Оренбурга» важно не проиграть дома этому «Краснодару».

«Краснодар» в поисках оптимальных сочетаний. Мы видели Воробьёва и на позиции «десятки», и на позиции правого вингера, а Аугусто — на позиции «десятки». Пока у «Краснодара» не всё складно. В последних двух матчах команда теряет очки: был ничейный результат с командами из Самарской области. Выездная игра с «Оренбургом» тоже не обещает быть лёгкой. Во-первых, искусственный газон. Во-вторых, травмы, и непонятно, кто на каких позициях сыграет. Сыграет Боселли, не сыграет Воробьёв. Надо ещё вписаться в лимит на легионеров.

В общем, нас ждёт тяжёлый матч в Оренбурге. Хотя вывеска хорошая: «Оренбург» — бегущая команда, «Краснодар» — очень системная, умеющая играть на результат. Сейчас перед паузой, а затем перед матчем с «Зенитом» и сразу после паузы на сборные «Краснодар» сыграет с петербуржцами. Думаю, «Краснодару» надо просто выиграть, возможно, даже не показывая суперсодержания и суперкачества в этом матче. Для этого у команды есть индивидуально сильные игроки, такие как Кордоба, который может сделать результат из ничего. Или тот же Воробьёв, наконец-то, может расчехлиться против своей бывшей команды.

Мне кажется, «Краснодар» должен увезти победу из Оренбурга, но в не самом результативном матче. Поэтому мой прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар»: победа «Краснодара» и тотал меньше 4.5 за коэффициент 1.97. Такие у меня мысли и рассуждения относительно матча в Оренбурге. П2, победа «Краснодара» и тотал меньше 4.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».