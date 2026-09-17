«Ростов» — «Динамо» М: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» М.

Ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 2.16.

«Ростов» в 7-м туре прервал череду неудач, обыграв «Факел» на своём поле, после чего отправился на матч против «Спартака» в Москву. В первом тайме хозяева владели преимуществом, но воплотить его смогли лишь в один забитый мяч, Жедсон Фернандеш отличился впервые в сезоне. После перерыва москвичи заработали пенальти, а Солари удвоил преимущество своей команды. Ростовчане пытались огрызаться, но сложно отметить хоть сколько-то значимый эпизод у ворот «Спартака». А вот «Ростов» пропустил третий, а затем ещё и остался без капитана команды Константина Кучаева, удалившегося за два предупреждения.

«Динамо» набрало отличную форму, к прошлым выходным в чемпионате страны команда Сандро Шварца одержала три победы подряд, и во всех матчах были обыграны московские команды. Также была уверенная победа в групповом матче Кубка России над «Ахматом» — 3:0. С таким багажом динамовцы подошли к прошлому туру, в котором в Черкизове принимали «Оренбург». Москвичи весь матч владели инициативой, Осипенко не забил пенальти, и всё катилось к нулевой ничьей. Но вышедший на замену Виктор Окишор пробил издали, и рикошет не позволил Овсянникову вытащить — 1:0, пятая подряд победа «Динамо».

«Ростов» с восемью очками после восьми туров располагается в шаге от опасной зоны, и команде Джонатана Альбы надо срочно выправлять ситуацию. С другой стороны, на берега Дона едет столичное «Динамо», набравшее крейсерский ход, но последний тур показал, что запас прочности у москвичей не бесконечный», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».