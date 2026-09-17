«Ростов» — «Динамо» М: прогноз Константина Генича на игру 9-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» М.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

«В 9-м туре РПЛ «Ростов» дома примет московское «Динамо». Видно, как сейчас тяжело приходится «Ростову». Да, есть травмы, а отсутствие некоторых игроков в матче со «Спартаком» сильно сказалось. «Ростова» хватило там минут на 15 активного, огнедышащего прессинга, потом команда заметно уставала, и во втором тайме было видно, что ей совсем тяжело.

Сейчас «Ростову» кровь из носу нужна пауза: перевести дух, восстановить травмированных, усилить обойму состава. Думаю, Альба это прекрасно понимает. «Ростов» играет дома против команды, которая набрала отличный ход. Динамовцы в тройке, сейчас на втором месте, делят второе и третье место с ЦСКА, набрав одинаковое количество очков. У «Динамо» сейчас всё в порядке: команда на ходу, удача сопутствует, неплохо работают замены Сандро Шварца, оборона достаточно убедительно смотрится, а Андрей Лунёв вернулся в состав.

Поэтому для «Ростова» этот матч чрезвычайно важно не проиграть, а для динамовцев желательно выиграть и укрепить свои позиции в призовой тройке. Мне кажется, это будет очень тяжёлый матч для просмотра и для команд, потому что будет много борьбы, много единоборств, и в связи с этим я думаю, что забитых мячей будет немного. Поэтому мой прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» — тотал меньше 2.5 за коэффициент 1.85.

Сейчас у «Ростова» практически безальтернативен Сулейманов. Шамонин — это всё-таки не совсем адекватная замена Роналдо, который сейчас не в оптимальных кондициях после травмы. В общем, проблема с составом у «Ростова» есть: отсутствовал ещё Миронов, не знаю, будет ли он в этом матче играть или нет. На фоне отсутствия Щетинина, который ушёл в «Ахмат», пока альтернативу ему тоже найти тяжело. Есть Мухин, есть Кучаев, но они не вытягивают, чтобы играть в таком режиме, в такой энергозатратный футбол.

Поэтому я думаю, что игра не будет зрелищной. Мой прогноз на эту встречу — «Ростов» — «Динамо» — тотал меньше 2.5 за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».