«Адмирал» — «Динамо» М: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Адмирал» — «Динамо» М.

Ставка: ТМ 4.5 за 2.01.

«Адмирал» возвращается домой после очень непростого выездного отрезка. И по результатам там всё получилось достаточно достойно. Команда Олега Браташа уступила «Ак Барсу» 0:2, потом зацепила очко с московским «Динамо», обыграла ЦСКА и только затем проиграла «Нефтехимику» 1:2.

Главное впечатление по «Адмиралу» на старте сезона — это команда, которая умеет терпеть. Много самоотверженности, много работы в обороне, хорошие вратарские матчи. Но в атаке пока всё достаточно скромно. Приморцы не так часто создают много остроты, разгоняют игру и в целом больше живут за счёт дисциплины, борьбы и попыток дождаться своего момента.

Московское «Динамо» тоже постепенно находит себя. Старт был тяжёлым: поражения от «Автомобилиста» и СКА, потом победа над «Адмиралом» только в серии бросков. Зато дальше команда Леонида Тамбиева выиграла в основное время — 2:0 у «Северстали». И это важный матч именно по содержанию: бело-голубые сыграли цельно, не потеряли концентрацию и впервые в сезоне удержали преимущество.

Но при этом я не хочу здесь брать победу «Динамо» в основное время. Да, москвичи выглядят фаворитами, но Владивосток — сложный выезд, «Адмирал» дома наверняка будет цепляться, а первая очная игра этих команд в сезоне уже показала, что лёгкой прогулки для бело-голубых не будет.

Жду вязкий матч, где команды не будут сильно раскрываться. «Адмирал» почти наверняка снова постарается сыграть аккуратно, через оборону, блокированные броски и вратаря. «Динамо» при Тамбиеве тоже не обязано лететь вперёд без оглядки, особенно на выезде.

ТМ 5.5 смотрится надёжно, но коэффициент совсем скучный. Поэтому беру вариант пожёстче — ТМ 4.5. Риск выше, зато он лучше соответствует ощущению матча: много борьбы, мало свободного льда и высокая цена первой ошибки», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».