«Локомотив» — «Авангард»: стал известен фаворит главного матча дня КХЛ

18 сентября в Ярославле состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Авангард». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.18, в то время как победа «Авангарда» оценивается в 2.85. Ничья и овертайм идут за 4.15.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.60, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.33. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Итоговая победа «Локомотива» идёт за 1.72, итоговый успех «Авангарда» — за 2.18.