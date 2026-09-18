15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы Головина забить «Лансу» в чемпионате Франции

Названы шансы Головина забить «Лансу» в чемпионате Франции
Комментарии

18 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ланс». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II». Начало — в 21:45 мск.

Материалы по теме
«Монако» — «Ланс». Головин пропишется в лидерах Лиги 1
«Монако» — «Ланс». Головин пропишется в лидерах Лиги 1

Букмекеры небольшое предпочтение отдают хозяевам. Средний коэффициент на победу «Монако» составляет 2.29, в то время как ничья оценивается в 3.66, а победа «Ланса» — в 2.84.

При этом ожидается результативный футбол. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.52, на тотал меньше 2.5 гола — 2.41. Вариант «обе забьют — да» оценивается в 1.44.

Ставки на гол в исполнении российского полузащитника монегасков Александра Головина принимаются с коэффициентом 5.00 (около 20% вероятности).

Материалы по теме
«Локомотив» — «Авангард». Прогноз: не просто игра
«Локомотив» — «Авангард». Прогноз: не просто игра
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android