Названы шансы Головина забить «Лансу» в чемпионате Франции

18 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ланс». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II». Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают хозяевам. Средний коэффициент на победу «Монако» составляет 2.29, в то время как ничья оценивается в 3.66, а победа «Ланса» — в 2.84.

При этом ожидается результативный футбол. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.52, на тотал меньше 2.5 гола — 2.41. Вариант «обе забьют — да» оценивается в 1.44.

Ставки на гол в исполнении российского полузащитника монегасков Александра Головина принимаются с коэффициентом 5.00 (около 20% вероятности).