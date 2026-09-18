«Бавария» — «Унион»: прогноз на матч чемпионата Германии

18 сентября состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Унион». Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.17. Победа «Униона» оценивается коэффициентом 14.5. Ничейный исход можно найти в линии за 10.5.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 4.30. Если в игре забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.