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«Бавария» — «Унион»: прогноз на матч чемпионата Германии

«Бавария» — «Унион»: прогноз на матч чемпионата Германии
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18 сентября состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Унион». Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

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Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.17. Победа «Униона» оценивается коэффициентом 14.5. Ничейный исход можно найти в линии за 10.5.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 4.30. Если в игре забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

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