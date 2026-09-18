«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 3.14.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» под руководством Дмитрия Квартальнова возглавляет Западную конференцию с 10 очками в пяти матчах, набрав 100% очков. Ярославцы идут на серии из семи побед подряд с учётом концовки прошлого сезона, а домашняя серия насчитывает четыре победы кряду. Однако кадровая ситуация вызывает тревогу: из-за травм выбыли два ведущих форварда — Артур Каюмов (он получил травму до старта сезона) и Максим Берёзкин (повреждение в матче с «Шанхайскими Драконами»). Квартальнов не называет сроки их возвращения, их отсутствие создаёт проблемы в глубине атаки «Локомотива».

«Авангард» располагается на шестой позиции на Востоке, но на старте сезона омичи понесли катастрофические кадровые потери: сразу пять ключевых игроков — капитан Дамир Шарипзянов, Александр Волков, Николай Прохоркин, Максим Лажуа и Майкл Маклауд — не помогут команде ещё как минимум полтора месяца. Несмотря на это, «Авангард» выиграл три последних матча, причём дважды — в овертаймах (над «Металлургом» — 3:2 и над «Автомобилистом» — 3:2), проявив характер и волю.

Думаю, победа будет на стороне «Авангарда». Омичи играют агрессивно и наступательно, а тренерский штаб «ястребов» умеет настраивать команду на топ-соперников. Учитывая, что «Локомотив» потерял двух ведущих форвардов, а «Авангард» на ходу и отчаянно нуждается в очках для подтверждения своих амбиций, логично предположить, что гости дадут бой и добьются победы. Тем более все победные серии когда-то заканчиваются. Вопрос только в том, кто уйдёт без двух очков со льда», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».