«Бавария» — «Унион»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Бавария» — «Унион».

Ставка: ТБ 5 за 2.09.

«Бавария» по традиции мощно стартовала в сезоне и забрала Суперкубок Германии, без особых проблем переиграв «Боруссию» из Дортмунда. Дальше она в 1-м туре Бундеслиги разгромила «Штутгарт» (5:1) и легко прошла первый раунд Кубка Германии, одолев в гостях «Оснабрюк». Следом команда не смогла обыграть «Шальке», который только вернулся в элиту немецкого футбола — ничья 0:0. Но уже в следующем туре мюнхенцы вновь одержали победу, переиграв «Эльферсберг». А перед этим разгромили «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов (5:0), хотя все мячи были забиты во втором тайме, на который не вышел Никита Хайкин.

«Унион» летом возглавил Мауро Лустринелли, который до этого великолепно работал в швейцарском «Туне». Первый официальный матч для берлинцев сложился здорово, в первом раунде Кубка Германии они обыграли «Айнтрахт» из Брауншвейга и прошли дальше. А вот в Бундеслиге пока у «Униона» дела идут скверно. Если в 1-м туре берлинцы на своём поле смогли уйти от поражения, уступая 1:3, дальше наступил спад. В Леверкузене «Байер» разнёс столичную команду (4:0), не оставив ей никаких шансов, а неделю спустя в Берлин пожаловал «Шальке». Игра получилась в целом равной, но «Унион» лишь раз воспользовался своим шансом, а вот гости поразили ворота хозяев трижды и нанесли им второе поражение подряд.

В прошлом году «Унион» доставлял «Баварии» проблемы, берлинцы дважды сыграли вничью, да и в Кубке Германии должны были мюнхенцев проходить. Но сейчас команда Мауро Лустринелли в стадии перестройки, навязать конкурентный матч мюнхенцам вряд ли сможет. Коллектив Компани пусть и провёл последние пару туров не так мощно, как мы привыкли, но обладает серьёзным запасом прочности. Поэтому жду, что будет забито минимум пять голов в этой встрече, может, и больше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».