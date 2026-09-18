«Трактор» — «Спартак»: прогноз Артура Хайруллина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Трактор» — «Спартак».

Ставка: тотал «Спартака» больше 2.5 за 1.75.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Старт сезона получился для «Трактора» очень неудачным — в четырёх матчах челябинцы набрали лишь два очка и замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. Для команды, которая ещё в сезоне-2024/2025 играла в финале Кубка Гагарина, это непривычно, но сейчас для «Трактора» наступили другие времена. Финансирование команды в межсезонье было заметно сокращено, из-за чего пришлось расстаться с рядом дорогостоящих игроков, а усиление в «Тракторе» искали довольно бюджетное. Вот и вышло, что состав челябинцев не сильнее, чем у «Амура» или «Барыса».

«Спартак» же, напротив, стартовал очень уверенно — после поражения от «Торпедо» (0:1) в первом матче сезона красно-белые выиграли четыре встречи подряд в основное время с общим счётом 17:5. Отдельно стоит отметить нападающего Александра Беляева, который в последних трёх играх забросил пять шайб. Дублем он отметился и в последнем матче команды с «Металлургом» (3:2), дважды сравняв счёт в большинстве, а победную шайбу спартаковцев забросил Герман Рубцов.

Атака «Спартака» показала свою мощь, не вижу причин, почему она должна останавливаться в Челябинске. Ставлю, что как минимум три шайбы команда Алексея Жамнова в ворота хозяев отправит», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».