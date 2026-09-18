«Трактор» — «Спартак»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Челябинске

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Трактор» — «Спартак».

Ставка: ТБ 5 за 1.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«У «Трактора» на старте сезона проблема не столько с общими результатами, сколько точечно с голами. За четыре матча челябинцы забросили всего семь шайб, четыре из них пришлись на единственную победу над «Автомобилистом». В остальных трёх встречах «Трактор» стабильно останавливался на одной — 1:5 и 1:4 с «Локомотивом», 1:2 с «Ак Барсом». С одной стороны, к такой ситуации все должны относиться с пониманием, ведь смена тренерского штаба и состава имеют значение. Всем необходимо время. С другой, принимая на работу тренера без опыта КХЛ — какой вообще может быть спрос?!

У «Спартака» картина противоположная. После стартовых 0:1 с «Торпедо» москвичи выиграли четыре матча подряд — 3:2 у ЦСКА, 3:1 у СКА, 8:0 у «Северстали» и 3:2 у «Металлурга». Такие результаты сразу же поднимают планку, но и добавляют давления. «Спартак» после разгрома череповчан приехал в Магнитогорск и выиграл совершенно другой по сценарию и качеству матч. То есть команда показывает, что готова играть и в открытый, и в закрытый хоккей.

На данном этапе «Спартак» наносит около 30 бросков в створ за матч и реализует примерно 11% попыток. У «Трактора» около 26 бросков и менее 7% реализации. Ещё сильнее разрыв во вратарской статистике: около 95% отражённых бросков у москвичей против менее 90% у челябинцев. Отдельная тема — большинство «Трактора». После победы над «Автомобилистом» тренерский штаб прямо признавал: спецбригады пока находятся в стадии притирки, команда мало бросает, а большинство не работает.

В пользу москвичей говорит и недавняя история очных встреч этой пары. В прошлом сезоне «Спартак» дважды обыграл «Трактор» — 5:3 в Челябинске и 6:3 в Москве. Но составы меняются, сезон только начался, поэтому история очных пересечений — просто статистика. Но нападение красно-белых способно создать кучу проблем хозяевам площадки.

«Трактору» нужно, наконец, заставить соперника работать в своей зоне: больше трафика перед воротами, добиваний и бросков. Всё как в учебнике. Домашний лёд и необходимость реагировать после 1:4 должны добавить челябинцам эмоций. Конечно, нужно забивать больше одной шайбы. У «Спартака» лучше реализация, надёжнее вратарская линия и значительно больше вариантов в атаке. Но пока не вижу, за счёт чего «Трактор» должен резко решить свои проблемы с результативностью. Вся надежда на гостей. По итогу поставлю, что будет заброшено минимум пять шайб на обе команды, может, и больше», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».