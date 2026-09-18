«Металлург» — «Барыс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Магнитогорске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Металлург» — «Барыс».

Ставка: ТБ 7.5 за 4.10.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» начал сезон мощно по результату, но не так однозначно по содержанию. Были две победы над «Амуром», спасение за девять секунд до конца в Казани с «Ак Барсом», потом поражение в Омске от «Авангарда» за пределами основного времени и 2:3 дома от «Спартака». То есть команда Андрея Разина очки набирает и класс показывает, но сказать, что «Магнитка» сейчас всех переезжает без вопросов, я не могу.

И здесь как раз матч с «Барысом» выглядит интереснее, чем кажется по линии. Понятно, что «Металлург» дома — фаворит. Состав сильнее, глубина больше, есть Толчинский, Тодд, Силантьев, Ткачёв, Исхаков. Так что игроков, которые могут решить эпизод, хватает. Но при этом у магнитогорцев сейчас слишком много матчей, где всё держится не на идеальном качестве игры, а на мастерстве и характере.

«Барыс» на старте сезона вообще одна из самых весёлых команд. 7:1 с «Сибирью», 8:6 с «Салаватом Юлаевым», потом были качели, но атака у Астаны точно живая. Команда может ошибаться и проваливаться, но она не выглядит соперником, который просто приедет в Магнитогорск отбиваться и ждать, когда всё закончится.

И если отталкиваться именно от этого, может быть, здесь вообще не надо мучиться с исходом. Да, можно было бы взять «Барыс» с плюсовой форой, искать X2 или пробовать какой-то аккуратный вариант. Если же мы хотим рискнуть и выбрать ставку с жизнью, стоит идти в голы.

Впервые хочу взять настолько высокий хоккейный тотал. Понимаю, что это риск, но он хотя бы не из воздуха. «Металлург» дома может забивать много, у него хватает мастерства в каждой тройке. «Барыс» сам играет и другим даёт: команда уже показала, что умеет разгонять матчи до безумия.

Да, восемь шайб — это очень высокая планка. Но сейчас нам нужны не унылые коэффициенты, а варианты, в которых есть логика и нормальный апсайд. Если матч быстро раскроется, а «Барыс» найдёт свои голы, «Металлург» ответит классом, здесь вполне может получиться весёлый вечер. Поэтому беру не победителя, а ставку на хаос и голы», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».