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Названы шансы Батракова забить команде Салаха

Названы шансы Батракова забить команде Салаха
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19 сентября состоится матч 6-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» — «Галатасарай». Встреча пройдёт на стадионе «Папара Парк» в Трабзоне. Начало — в 20:00 мск.

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Букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям. Средний коэффициент на победу «Трабзонспора» составляет 2.98, в то время как ничья оценивается в 3.70, а победа «Галатасарая» — в 2.09.

Аналитики ждут высокой результативности. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.43, на тотал меньше 2.5 — 2.63. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.38.

Ставки на гол российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова принимаются за 5.50 (около 17% вероятности).

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