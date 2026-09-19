Названы шансы Батракова забить команде Салаха

19 сентября состоится матч 6-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» — «Галатасарай». Встреча пройдёт на стадионе «Папара Парк» в Трабзоне. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям. Средний коэффициент на победу «Трабзонспора» составляет 2.98, в то время как ничья оценивается в 3.70, а победа «Галатасарая» — в 2.09.

Аналитики ждут высокой результативности. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.43, на тотал меньше 2.5 — 2.63. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.38.

Ставки на гол российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова принимаются за 5.50 (около 17% вероятности).