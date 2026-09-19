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Стал известен фаворит матча «Рома» — «Интер»

Стал известен фаворит матча «Рома» — «Интер»
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19 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» — «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Букмекеры считают небольшими фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.57. Победа «Интера» оценивается коэффициентом 2.95. Ничейный исход можно найти в линии за 3.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

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