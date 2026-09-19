Букмекеры оценили шансы «Барселоны» выиграть седьмой матч Ла Лиги подряд

19 сентября состоится матч 7-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало — в 22:00 мск.

В шести предыдущих матчах чемпионата Испании каталонцы одержали шесть побед.

Букмекеры практически не сомневаются в гостях. Средний коэффициент на победу «Севильи» составляет 13.3, в то время как ничья оценивается в 7.33, а победа «Барселоны» — в 1.20.

Средний коэффициент на тотал больше 3.5 гола составляет 1.85, а на тотал меньше 3.5 гола — 1.96. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.73. Это означает, что ожидается результативный футбол.