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Букмекеры оценили шансы «Барселоны» выиграть седьмой матч Ла Лиги подряд

Букмекеры оценили шансы «Барселоны» выиграть седьмой матч Ла Лиги подряд
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19 сентября состоится матч 7-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало — в 22:00 мск.

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В шести предыдущих матчах чемпионата Испании каталонцы одержали шесть побед.

Букмекеры практически не сомневаются в гостях. Средний коэффициент на победу «Севильи» составляет 13.3, в то время как ничья оценивается в 7.33, а победа «Барселоны» — в 1.20.

Средний коэффициент на тотал больше 3.5 гола составляет 1.85, а на тотал меньше 3.5 гола — 1.96. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.73. Это означает, что ожидается результативный футбол.

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