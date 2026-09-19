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«Рома» — «Интер»: прогноз Алексея Андронова на матч Серии А

«Рома» — «Интер»: прогноз Алексея Андронова на матч Серии А
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Рома» — «Интер».

Ставка: ТБ 3 за 1.92.

Италия — Серия А . 5-й тур
19 сентября 2026, суббота. 19:00 МСК
Рома
Рим
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шикарный матч в итальянской Серии А. Две команды, которые стартовали с четырёх побед каждая, два лидера чемпионата сыграют друг с другом. У них есть интересный такой факт, если брать старт сезона. Ни одна пара в истории итальянской Серии А не была столь результативной, как «Рома» и «Интер». В их матчах, как правило, забивается очень много. Средний показатель за все время 2,9 гола. Это, в общем, крутая такая история.

Сразу скажу, что я предложу вам ставить на тотал больше 3 с расходом с коэффициентом 1,92. Мне кажется, что сзади, в обороне никто здесь не будет сидеть. И Гасперини, и Кристиан Киву настроены сейчас на то, чтобы свою силу показывать и демонстрировать, продолжать лидировать. Поэтому жду яркий матч с большим количеством забитых мячей», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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