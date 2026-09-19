«Штутгарт» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Штутгарт» — «Боруссия» Д.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (0) за 2.02.

«Матч, который, наверное, можно назвать центральным в программе дня в Бундеслиге, возможно, и во всём туре. Очень хорошо «Штутгарт» играл долгое время против «Боруссии», но потом уступил. Сейчас попробует взять определённый реванш. Два самых опытных тренера Бундеслиги играют друг с другом, суммарно больше 400 матчей во главе своих команд провели Нико Ковач и Себастьян Хёнес. Естественно, возглавляли не только эти команды. Ковач много кого тренировал.

Думаю, «Боруссия», впервые за 11 лет стартовав с трёх побед, понимает прекрасно, что желательно ничего не испортить себе сейчас. Она постарается не проиграть «Штутгарту», это как минимум. В принципе, всё у Дортмунда для этого есть. Очень широкий подбор футболистов у Ковача, которых сложно угадать, трудно понять, кто именно выйдет, как будет их использовать хорват.

В общем, думаю, что ставка на этот матч должна от «Боруссии» планироваться. Возьму фору (0) с коэффициентом 2.02. Это мне видится хорошим вариантом. Букмекеры «Боруссию» в данном случае недооценивают, она не прогнётся», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».