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«Айнтрахт» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на встречу Бундеслиги

«Айнтрахт» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на встречу Бундеслиги
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Фрайбург».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.70.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
19 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Не начался
Фрайбург
Фрайбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обе команды в последнее время в основном демонстрируют очень результативный футбол. Прежде всего это касается «Айнтрахта», у которого в 11 последних матчах проходит ставка «обе забьют», если мы говорим о турнире Бундеслиги. Ну и в целом в нынешнем европейском сезоне больше «Айнтрахта» забила только «Барселона».

«Фрайбург» иногда умеет сушить игру и может выиграть со счётом 1:0, как он это уже сделал в нынешнем сезоне. Но вообще-то команда демонстрирует 100-процентный результат в чемпионате, к тому же забила очень много. Так что матч действительно интересный.

У «Айнтрахта» хорошая история встреч с «Фрайбургом» за последние годы. Они очень успешно играют против этой команды. Но думаю, что вот такая серия может и прерваться, пора уже, но серия с забитыми голами прерваться не должна. Отказываться от своей манеры ведения игры не будут ни те, ни другие.

Поэтому для меня здесь лучшая ставка «обе забьют и тотал больше 2.5». Да, не самый большой коэффициент, всего 1.7. Можете поискать, что будет при варианте больше 3. А ставка хорошая, надёжная», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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