«Севилья» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч Ла Лиги

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч «Севилья» — «Барселона».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.78.

«Последняя игра перед паузой на матчи сборных, и у «Барселоны» есть шанс уйти на неё с фантастическим результатом: восемь побед в восьми матчах с учётом Лиги чемпионов. Команда очень много забивает. Достаточно вспомнить победу 7:2 в последней встрече с «Расингом». До этого «Барселона» постоянно забивала по четыре-пять голов каждому сопернику, кроме баскского «Атлетика», при этом немало пропускала.

Сейчас «Барселона» потеряла из-за травмы основного вратаря Жоана Гарсию. Он выбыл на три недели, «Барсе» повезло, что подавляющее большинство этого времени приходится на паузу на матчи сборных. То есть, скорее всего, с Войцехом Щенсным в воротах проведут только одну игру.

Честно скажу, не понимаю, зачем Щенсны вообще играет, зачем он нужен. Все видели его «привоз» в матче с «Расингом» – на пустом месте организовал гол в свои ворота. Это фирменная черта поляка. Иногда он спасает в безнадёжных ситуациях, когда, кроме него, почти никто не спасет, но он столько дарит соперникам голов из ничего, столько чудит и творит клоунаду, что я не понимаю, как можно его ставить, когда у тебя в команде есть Ливакович, голкипер сборной Хорватии, который уже имеет опыт игры в Ла Лиге в составе «Жироны». Если «Барселона» его приобрела, просто не понимаю, как она ставит вратарём поляка. Но раз уж так получилось, давайте этим пользоваться.

«Севилья» чудо как хорошо начала чемпионат, идёт в лидирующей группе, и я бы обратил внимание, что прошлая поездка «Барселоны» в гости к «Севилье» на «Рамон Санчес Писхуан» закончилась крупным поражением «Барсы». Тогда «Севилья» выиграла 4:1. Но при этом в трёх из четырёх последних очных матчей выигрывала «блауграна», тоже с крупным счётом.

И пусть «Севилья» стилистически сильно поменялась и по составу изменилась с прошлого сезона, я всё равно думаю, что игра будет результативной. Кроме того, «Севилья» в принципе на своём поле, даже против более классного вратаря, то есть Жоана Гарсии, запросто могла бы забить. «Барса» в последнее время много пропускает, но когда забиваешь по четыре-пять-семь голов, можно пропустить два и всё равно не очень-то волноваться. Вот недавно была победа 4:2, например.

Выберу ставку «обе забьют и тотал больше 2.5», хотя более дерзко можно сыграть и взять «обе забьют» и тотал больше 3.5», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».