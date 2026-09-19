«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.01.

«Если брать прошлый сезон, «Астон Вилла», конечно, выглядела совсем по-другому. Команда заняла четвёртое место, попала в Лигу чемпионов и выиграла Лигу Европы. А сейчас старт сезона вообще провальный: три поражения, одна ничья, всего одно очко и место внизу таблицы. Пока это совсем не та «Астон Вилла», которую мы привыкли видеть.

У «Тоттенхэма» похожая ситуация. Прошлый сезон они вообще закончили рядом с зоной вылета, а сейчас команда только пытается перестраиваться и искать свою игру. Старт тоже плохой, всего два очка. Поэтому на сегодняшний день для меня это две примерно одинаковые команды, которые пока находятся далеко не в лучших кондициях.

Я бы здесь даже не стал говорить, что у кого-то есть серьёзное преимущество по игре. Обеим командам нужны очки, нужно выбираться снизу и набирать уверенность. Но у «Тоттенхэма» есть один плюс — домашний стадион. При своих болельщиках команда должна играть активнее, больше атаковать и стараться, наконец-то, добиться первой победы в чемпионате.

Поэтому я бы небольшое предпочтение отдал «Тоттенхэму». Не потому, что они сейчас выглядят намного сильнее «Астон Виллы» — на старте сезона команды примерно равны. Просто домашнее поле может стать тем самым фактором, который решит такой матч. Думаю, «Тоттенхэм» этим воспользуется и добьётся тяжёлой победы», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».