«Трабзонспор» — «Галатасарай»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата Турции

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Трабзонспор» — «Галатасарай».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.03.

«Трабзонспор» неудачно начал сезон, в 1-м туре команда Фатиха Текке не смогла обыграть «Касымпашу». Дальше был ещё и вылет из Лиги Европы, в квалификации турнира турецкая команда уступила венгерскому «Ференцварошу» и теперь будет выступать в Лиге конференций. Да и в Суперлиге результаты не самые стабильные. «Трабзонспор» обыграл «Башакшехир» и разгромил «Генчлербирлиги», но при этом проиграл «Амеду», а в прошлом туре ещё и «Коньяспору» — на тот момент единственной команде без очков в чемпионате Турции.

«Галатасарай» входил в сезон в качестве чемпиона. Более того, команда из Стамбула забрала титул в четвёртый раз подряд. Но уже в 1-м туре коллектив Окана Бурука на своём поле не смог обыграть новичка Суперлиги «Чорум». При этом «Галатасарай» ещё и спасся от поражения в самой концовке. Дальше уже стамбульцы набрали ход и в следующих четырёх турах одержали четыре победы подряд. Но был и первый матч в новом сезоне Лиги чемпионов в Лиссабоне со «Спортингом». Турки забили первыми, но дальше португальцы ответили трижды и нанесли «Галатасараю» первое поражение в сезоне.

«Трабзонспор» ещё в начале сентября лишился Фатиха Текке, он решил покинуть пост главного тренера. Два матча руководил командой временный специалист, а теперь пришёл Томас Райс, это будет его дебют. «Галатасарай» в концовке прошлого сезона в Трабзоне проиграл и наверняка хочет взять реванш. Поэтому поставлю в этом матче, что будет забито минимум четыре гола на обе команды», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».