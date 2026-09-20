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«Атлетико» — «Реал»: назван фаворит мадридского дерби

«Атлетико» — «Реал»: назван фаворит мадридского дерби
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20 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Англии «Атлетико» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

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Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.95. Победа «Реал» оценивается коэффициентом 2.47. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.29, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

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