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Стали известны шансы Матвея Сафонова не пропустить от «Марселя»

Стали известны шансы Матвея Сафонова не пропустить от «Марселя»
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20 сентября «Марсель» и «ПСЖ» встретятся в матче 5-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра пройдёт в Марселе на стадионе «Оранж Велодром». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры считают фаворитами парижан. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.41. Победа «Марселя» оценивается коэффициентом 7.35. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 4.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.

Если «Марсель» не забьёт, сыграет коэффициент 2.50.

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