«Атлетико» — «Реал»: прогноз Сергея Игнашевича на матч Ла Лиги

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.17.

«К мадридскому дерби обе команды подходят в полной боевой готовности и с большими амбициями.

«Реал» и «Атлетико» активно провели трансферный период и серьёзно укрепили состав. В клубах появилось большое количество новичков, которые точно захотят проявить себя в матче принципиальных соперников.

«Реал», похоже, стабилизировал стартовый состав. Одна из сильных сторон клуба – это позиционное нападение и переходы в быструю атаку. Но команда при этом регулярно пропускает. «Реалу» не хватает надёжности в обороне и контроле соперника в быстрых ответных выпадах.

В центре полузащиты мадридцев нет игрока, который умело контролировал бы темп матча и сохранял мяч. Команда Моуринью форсирует много атак и отрезками отдаёт инициативу сопернику.

«Атлетико» серьёзно обновил атакующую линию, и по первым турам чемпионата новые игроки высоко мотивированы. Ромеро, Юльманн, Дэвид и Ли Кан Ин здорово вписались в командную игру и становятся лидерами нового «Атлетико».

На сегодняшний день атакующие линии у двух команд сильнее оборонительных. Этот факт говорит в пользу результативного сценария матча», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».